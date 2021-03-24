بيان للخارجية العراقية يكشف تفاصيل مباحثات الوزير القطري محمد بن عبد الرحمن في بغداد

أفادت وزارة الخارجية العراقية بأنه تم استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطار بغداد الدولي بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.





وذكرت الخارجية في بيانها أن هذه الزيارة الرسميّة تأتي إستجابة للدعوةٍ التي وجهها وزير الخارجية فؤاد حسين لنظيره القطري خلال زيارة أجراها للدوحةِ مؤخّرًا.





وأشار بيان الخارجية العراقية الي ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، لاسيما تفعيل اللجنة العراقية-القطرية المشتركة، وبما ينعكس على قطاعات الاستثمار والتنمية والتعاون".





كما تناولا الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة في المنطقة، وتطوُّراتها، وتبادَلَ وجهات النظر، والحُلـُول الناجعة لما تـُعاني منه المنطقة من أزمات، وبما يعكس استعادة العراق لدوره الفاعل والمُبادر ضمن سياسة خارجيّة متوازنة تعزز ذلك".



