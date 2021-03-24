ولادة غير ملكية .. حفيدة ملكة بريطانيا تضع مولودها في الحمام | تفاصيل

بين جدران القصر الملكي البريطاني، قد تجد العديد من العادات الملكية التي لا تخطر ببالك إلى جانب الحياة المرفهة التي يعيشها أفراد العائلة الملكية، وخاصة النساء، بدءًا من مراسم الزفاف الأسطورية التي شاهدنها وحتى لحظات ولادة الأميرات في المستشفيات الفخمة في أنجلترا .

هناك تقليد شائع في العائلة الملكية البريطانية، أنه بعد أن تلد الأميرة أو زوجة الأمير، يتم تصويرهم بشكل رسمي مع المولود وينشر القصر بيانًا مرفقًا بالصور وهو ما حدث مع ميجان ميركل و كيت ميدلتون، لكن هذه المرة كان للقدر رأي أخر حيث لم تتمكن الأميرة زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، حفيدة الملكة إليزابيث من الوصول للمستشفى ، بل وضعت مولودها في الحمام.

الأميرة زارا تيندال حفيدة الملكة إليزابيث، متزوجة ولديها ابنتين ، وكانت حاملًا في طفلها الثالث وهو ذكر، وبحسب ما قاله زوجها مايك تيندال، وهو لاعب رجبي إنجليزي ، فلم يكن هناك وقت للذهاب للمستشفى، بل فاجأها المخاض في الحمام .

وعن تفاصيل عملية الولادة، كشف مايك على حسابه على توتير، أنه أجرى اتصالات بالقابلة، في نفس الوقت الذي كان يبحث فيه عن سجادة لزوجته حتى تستلقي عليها بعد أن خرجت من صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما.

كما قال مايك أن زوجته زارا كانت " محاربة" وتحملت الولادة بهذا الشكل المفاجئ دون الذهاب للمستشفى .

واختار الزوجان لمولودهما الجديد اسم لوكاس فيليب تيندال، نسبة إلى جده الأمير فيليب .

واحتل الطفل المركز الثامن عشر في ترتيب العرش، لأنه حفيد الابنة الوحيدة لإليزابيث الثانية، الأميرة آن، والابن الوحيد لزارا.