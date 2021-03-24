تواضع الكبار... شاهد محمد صلاح من مران منتخبنا الوطني في كينيا

نشر الاعلامي احمد شوبير صورة للاعب محمد صلاح فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ويعد محمد صلاح من كباتن منتخب مصر ومن المرجح أن يحمل شارة الكابتن في مباراة المنتخب أمام كينيا.





اختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.





شهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.





وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.