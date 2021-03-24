مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص المسالك البولية بـ جامعة كفر الشيخ .. صور

شهدت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص المسالك البولية، للطبيب علي إبراهيم علي يوسف، المعيد بالقسم، وسط الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.









وجاءت رسالة الباحث، تحت عنوان "تقييم موضوعي وذاتي لمرضى تضخم البروستاتا الحميد الخاضعين لاستئصال غدة البروستاتا عن طريق تقنية القاطع الكهربائي ثناني القطبين".









وضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور طارق محمد عبد الباقي، وكيل كلية الطب جامعة كفرالشيخ، ورئيس قسم المسالك البولية بالكلية "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور سلطان محمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنوفية، "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور أحمد إبراهيم موسى عبيد، أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ "مناقشًا داخليًا".









وحضر المناقشة، الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن الباتع، عميد الكلية الأسبق، وأستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ جراحة العظام، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.









وضمت لجنة الإشراف، على هذه الرسالة كلًا من، الدكتور طارق محمد عبد الباقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور ضياء الدين طه رمضان، مدرس جراحة المسالك البولية جامعة كفر الشيخ، والدكتورة منى طلعت حسيب، مدرس الأشعة التشخيصية جامعة كفر الشيخ.



