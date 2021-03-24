علي جمعة: من يطعن في الأزهر يطعن في السنة وفي القرآن

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك من يهاجمون الأزهر ويقولون أن مناهجه تحتاج للتغيير متسائلا هل هذا صحيح .





وأوضح جمعة عبر صفحته على الفيسبوك، أن الأزهر هو من منع الإرهاب وهو نسق مفتوح ودرسنا فيه كيف نفهم وكيف نفكر ، والذي يطعن في مناهجه يطعن في السنة وفي القرآن ، ولكنه يخاف من المجتمع والقانون فيغلّف ذلك بالطعن في مناهج اﻷزهر.





وأضاف أن الحقيقة التي تغيب عن الناس هو أن هناك فارقا كبيرا بين النص وتفسير النص وتطبيق النص.. والنص قد يكون قرآنا وقد يكون سنة وقد يكون رأي فقهي ، فلا يأتي أحد ويأخذ النص دون تفسيره فيفهم بطريق خاطئة .