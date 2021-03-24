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تحذير عاجل.. أحمد موسى: العالم لن يتحمل ما سينتج عن تعنت إثيوبيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:09 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم لن يتحمل ما سينتج عن تعنت إثيوبيا، موضحًا أن إثيوبيا إذا قامت بالملء الثانى وحدث مشكلات سيكون هناك هجرة.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لم يحدث بها هجرة خلال الفترة الأخيرة، لكن فى حالة تعرض أحد للضرر لن يكون هناك سيطرة.

ولفت أحمد موسى، إلى أن المياه حياة للمواطنين، ولذلك على أوروبا التدخل لحل تلك المشكلة.

وأشار إلى أن  مصر نجحت فى حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية من عام 2016، ومصر منعت مئات الآلاف من الهجرة.

وتساءل موسى: ماذا قدمت أوروبا وأمريكا لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة، وأين المجتمع الدولى من حق مصر والسودان؟.

وتابع أن العالم أصبح الآن مصالح، والجميع يعلم ذلك، وأن مصر تبحث عن حياة شعبها.
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