نشرة المرأة والصحة.. أسباب وأعراض سن اليأس .. معلومات لا تعرفها عن الدرن .. ومزايا إنجاب النساء في سن متأخرة

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





ساد اعتقاد لسنوات طويلة أن الحمل في سن متأخر امر ضار للطفل والام وليس به أى مزايا ولكن دراسة علمية حديثة وجدت بعض المزايا التى تمتلكه الامهات والاطفال حال الانجاب فى سن متأخر .





أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20% عام 2020 بواقع 12 حالة لكل 100 ألف شخص، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على مرض الدرن بحلول عام 2030.









يقول المثل القديم "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب". بينما نعلم أنه لا يمكننا مقارنة التفاح بالكمثرى ، سنفعل ذلك على أي حال. لأن الكمثرى صحية للغاية. نقدم لك خمسة أسباب تجعلك تأكل الكمثرى كل يوم.





تنظيف الأشياء الزجاجية ليس بهذه السهولة. غالبًا تظهر الصحون المغطاة ببقع الماء وغالبًا ما يكون لديهم زوايا وزوايا يصعب الوصول إليها (مثل زجاجات المياه). مع هذه النصيحة ، ستجعلهم يبدون في حالة جيدة كالجديد.





يتسأل الكثير عن الديتوكس وطرق استخدامه لتنظيف الجسم من السموم ، ويعد اليدتوكس من افضل الطرق الصحية لشرب الماء وهو عبارة عن قارورة زجاجية مضاف إليها ماء واربع مكونات رئيسية الي هي .





تقول الدكتورة وسام سوقيه اخصائي التجميل والأمراض الجلدية يتعرض البعض للإصابة بالقلاع او تقرحات الفم ويكون شكلها دائري أبيض اللون وأطرافه حمراء اللون





انقطاع الطمث هو عملية طبيعية تبدأ عند متوسط ​​عمر 50 عامًا. "والمعروف بسن اليأس يمثل نهاية الدورة الشهرية.









يحتفل العالم اليوم 26 مارس بـ اليوم العالمي للصرع، يصاب بعض الأشخاص بنوبة صرع، وقد تكون مشاهدة شخص مصاب بنوبة صرع مخيفة لكن معظم النوبات ليست حالة طارئة و يتوقفون من تلقاء أنفسهم دون أي آثار مرضية دائمة.



































