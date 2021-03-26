محلل اقتصادي: الطروحات الحكومية والضرب على يد المتلاعبين يعيد الحياة للبورصة

قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إنه لا ينظر للبورصة على أنها فقط مرآة للاقتصاد ومناخ الاستثمار فى الدولة ولكنها فى انعكاس للسياسات المتبعة داخل و خارج اطارها، فما شاهدناه من تدخلات في اليات السوق و الغاء بعض العمليات و ايقاف الاسهم و الكيل بمكيالين فى بعض الأحيان و فكرة القيمة العادلة للاسهم النشطة و مطاردة لبعض شركات السمسره كلها عوامل مؤثرة و طاردة للإستثمار فى السوق الذى لديه حساسية كبيرة للشائعات والسياسات وطريقة تطبيقها.
أقرأ ايضا ..وظائف البنوك.. البنك الأهلي يطلب 7 كليات وتخصصات جديدة.. تفاصيل ولينكات التقديم
وأوضح عبدالوهاب ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الخوف الدائم للمستثمرين وانتشار الشائعات حول تطبيق سياسات على شركات بعينها واحد من أهم الأسباب لحدوث تلك الأزمات، مشيرًا إلى إن ايقاف التداول فى السوق لمدة نصف ساعة لأمر جلل ولا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب محاسبة المتسببين عن ذلك حيث إن سوق المال لديه حساسية شديدة لأى قرارات مفاجئة أو متخبطة، مؤكًدا أن الخوف هو المسير الأول للأسواق المالية حيث أن رأس المال جبان وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج الجماعى من البورصة وهو مايعرف بـ " Domino effect"
وأرجع المحلل الاقتصادي الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الأيام السابقه نتيجة زيادة حجم الشراء بالهامش و هو اقتراضُ المالِ من الوسيط لشراء الأسهم، و يمكن فهم الأمر على أنه قرض من شركة الوساطة حيث يتيح لك التداول بالهامش شراء المزيد من الأسهم أكثر مما تستطيع شراءه من اموالك الخاصة. .
أضاف: ما حدث أن بعض شركات الوساطة التى منحت بعض من عملائها من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، مخالفة بذلك قانون سوق المال الذى بين أن الحد الأقصي الذي يسمح به يجب أن لا يتخطى ب100 ٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و٨٠٪ على أسهم أخرى ، فهذه الشركات تتحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث بالسوق نتيجة تحميلهم فوق طاقتهم بالمارجن ويجب محاسبتهم ".
وأشار عبد الوهاب الى خسائر بسوق المال منذ بداية شهر مارس حيث فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56% على التوالى مما يحتم علينا الإشارة الى أنه يجب أن تكون هناك سياسية واضحة ووعى بدور البورصة الحقيقي وأهميتها فى توفير تمويل حقيقي ومستدام للشركات، مطالبًا بتفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه سيولة في البورصة المصرية.
وطالب عبد الوهاب، بتفعيل القوانين وأن يكون الجميع سواسية أمامها و الضرب بيد من حديد على الممارسات اليومية الخاصة بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم مما جعل السوق وكأنه صالة قمار للمضاربه وليس مكان للأستثمار .
واكد عبد الوهاب على سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفتره الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبه للمستثمرين.
وذكر عبد الوهاب، إن القيمة السوقية لجميع اسهم البورصة المصرية منسوبة إلى اجمالى الديون لا تتجاوز ال10% بما لا يعكس بأى حال من الأحوال قدرات الإقتصاد المصرى الذى يخطو خطوات ثابته فى الفتره الأخيرة محقق معدلات نمو مرتفعه وأداءا جيدا .
و صنفت البورصة المصرية فى عام 1907 فى المركز الخامس عالميا فى من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت فى تفوقها العالمى فى الاربعينات ايضا لتحتل المركز الرابع عالميا.
واغلقت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة امس الخميس،على تباين بعد خسائر متتالية لعدة ايام.
أقرأ ايضا ..وظائف البنوك.. البنك الأهلي يطلب 7 كليات وتخصصات جديدة.. تفاصيل ولينكات التقديم
وأوضح عبدالوهاب ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الخوف الدائم للمستثمرين وانتشار الشائعات حول تطبيق سياسات على شركات بعينها واحد من أهم الأسباب لحدوث تلك الأزمات، مشيرًا إلى إن ايقاف التداول فى السوق لمدة نصف ساعة لأمر جلل ولا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب محاسبة المتسببين عن ذلك حيث إن سوق المال لديه حساسية شديدة لأى قرارات مفاجئة أو متخبطة، مؤكًدا أن الخوف هو المسير الأول للأسواق المالية حيث أن رأس المال جبان وهو ما يدفع المستثمرين إلى الخروج الجماعى من البورصة وهو مايعرف بـ " Domino effect"
وأرجع المحلل الاقتصادي الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الأيام السابقه نتيجة زيادة حجم الشراء بالهامش و هو اقتراضُ المالِ من الوسيط لشراء الأسهم، و يمكن فهم الأمر على أنه قرض من شركة الوساطة حيث يتيح لك التداول بالهامش شراء المزيد من الأسهم أكثر مما تستطيع شراءه من اموالك الخاصة. .
أضاف: ما حدث أن بعض شركات الوساطة التى منحت بعض من عملائها من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، مخالفة بذلك قانون سوق المال الذى بين أن الحد الأقصي الذي يسمح به يجب أن لا يتخطى ب100 ٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و٨٠٪ على أسهم أخرى ، فهذه الشركات تتحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث بالسوق نتيجة تحميلهم فوق طاقتهم بالمارجن ويجب محاسبتهم ".
وأشار عبد الوهاب الى خسائر بسوق المال منذ بداية شهر مارس حيث فقد المؤشر الرئيسي 1053 نقطة، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 70 مليار جنيه خلال 23 يوما فقط، وتحولت المؤشرات من تسجيل صافي ارتفاع منذ بداية العام إلى تسجيل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 3.45%، وانخفاض مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 15.05%، 11.56% على التوالى مما يحتم علينا الإشارة الى أنه يجب أن تكون هناك سياسية واضحة ووعى بدور البورصة الحقيقي وأهميتها فى توفير تمويل حقيقي ومستدام للشركات، مطالبًا بتفعيل مبادرة الرئيس بضخ 20 مليار جنيه سيولة في البورصة المصرية.
وطالب عبد الوهاب، بتفعيل القوانين وأن يكون الجميع سواسية أمامها و الضرب بيد من حديد على الممارسات اليومية الخاصة بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم مما جعل السوق وكأنه صالة قمار للمضاربه وليس مكان للأستثمار .
واكد عبد الوهاب على سرعة عودة برنامج الطروحات الحكومية حيث إن تلك الطروحات أحد أهم الحلول المشجعة لجذب مزيد من المستثمرين لسوق المال، والذي يعاني في الفتره الأخيرة من قلة المعروض كما يجب البحث عن آليات محفزة جديدة لجذب المزيد من طروحات القطاع الخاص وتشجيع الشركات المستثمرة فى قطاع مثل التكنولوجيا على الطرح نظرا لكونها قطاعات جاذبه للمستثمرين.
وذكر عبد الوهاب، إن القيمة السوقية لجميع اسهم البورصة المصرية منسوبة إلى اجمالى الديون لا تتجاوز ال10% بما لا يعكس بأى حال من الأحوال قدرات الإقتصاد المصرى الذى يخطو خطوات ثابته فى الفتره الأخيرة محقق معدلات نمو مرتفعه وأداءا جيدا .
و صنفت البورصة المصرية فى عام 1907 فى المركز الخامس عالميا فى من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، واستمرت فى تفوقها العالمى فى الاربعينات ايضا لتحتل المركز الرابع عالميا.
واغلقت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة امس الخميس،على تباين بعد خسائر متتالية لعدة ايام.