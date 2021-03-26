ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بمركز منيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وصرحت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية بأن إدارة تموين منيا القمح شنت حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس عبدالملك رئيس قسم الرقابة التموينية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري على محال الجزارة والمخابز والمحال التجارية.

اقرأ أيضا:

تحرير 180 غرامة لعدم ارتداء الكمامة فى كوم حمادة

وأضافت "فايزة عبد الرحمن"، أنه تم تحرير محضر ١٢٩٩جنح ا د ط ضد " م. ح" صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانه وتم التحفظ على ١٠كيلو جرام لحوم.

كما تم تحرير محضر ١٣٠٠جنح ا د ط ضد "ا. س" صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ ١٠كيلو وتحرير المحضر ١٣٠١جنح ا د ط ضد "ع. ا" صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على ٧كيلو جرام لحوم.

على جانب أخر، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية انه في هذا الإطار تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فض ٢ سرادق للعزاء واحد بمنطقة حي مبارك والآخر بشارع موقف المنصورة وذلك أثناء تجهيزهم وإعدادهم لإستقبال المواطنين لأداء واجب العزاء وتم التحفظ على معدات المستخدمة في الفراشة والأدوات الكهربائية والإنارة والكراسي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا بنطاق المحافظة.