ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب كوفيد 25 .. وفاء عامر تهنيء شقيقتها أيتن عامر

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
هنأت الفنانة وفاء عامر شقيقتها الفنانة ايتن عامر على اعمالها المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير " فيسبوك " .

حيث علقت " وفاء عامر " ، على بوستر غير رسمى جمع بين شقيقتها والفنان يوسف الشريف لمسلسلها الجديد " كوفيد 25 " ، وقالت : مبرووووك حبيبتي و مبرووووك ل النجم يوسف الشريف ، خير يا رب أكيد دور مميز و حكاية حلوة ، في انتظار دور جميلة مع النجمة ريهام حجاج .


كان أخر عمل جمع بين كل من وفاء عامر وشقيقتها ايتن عامر هو مسلسل " سكن البنات " ، والذى يتم عرضه حاليًا، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم منذر رياحنه ودينا ومنة فضالى وحجاج عبد العظيم .

مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ألفت عمر تنتظر بداية عرض مسلسل سكن البنات "الأحد".. وتنتهي من تصوير فيلمها الجديد

منة فضالي تروج لـ مسلسلها الجديد.. شاهد

أخبار الدراما | محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل موسى.. وهنا الزاهد تعيش قصة حب مع "النمر"

آيتن عامر تروج لمسلسلها الجديد في يوم وليلة

عن مباراة بايرن ميونخ .. أيتن عامر : الأهلي قد التحدي وعندي ثقة فى الشناوي

آيتن عامر تبهر متابعيها بفستان مجسم.. والجمهور: خسيتي أوي

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اصطدام قطارين في سوهاج

إيهاب الكومي: ما يحدث لـ مصطفى شوبير إرهاب وتنمر.. «الكورة ما فيهاش واسطة».. فيديو

تكريك 17 ألف متر من الرمال لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

تعرف على مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب

فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث تصادم قطارين بسوهاج

قصة سيارة منى زكي التى غيرت نهاية فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. عادات يومية تسبب التهابات الأمعاء

تسريب صور نيسان زد 400 NISSAN Z النسخة الإنتاجية .. صور

هيونداي تشوق لسيارة الكازار SUV الجديدة باسم القصر .. صور