إحباط محاولة تهريب بضائع دون سداد الرسوم بمحور القناة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية .





أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير ، مقيم بمنطقة نبروه بمحافظة الدقهلية) بإستيراد (2) حاوية مشمولها (إكسسوارات محمول) من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد وتقديم مستندات للبضائع المستوردة ذات قيمة غير مطابقة لقيمتها الحقيقية .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاويتان فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن) وقُدرت الرسوم والغرامات الجمركية والضرائب المستحقة عن البضائع بأكثر من مليون جنيه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



