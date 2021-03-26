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حوادث

إحباط محاولة تهريب بضائع دون سداد الرسوم بمحور القناة

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية .

أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير ، مقيم بمنطقة نبروه بمحافظة الدقهلية) بإستيراد (2) حاوية مشمولها (إكسسوارات محمول) من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد وتقديم مستندات للبضائع المستوردة ذات قيمة غير مطابقة لقيمتها الحقيقية .
      
 عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاويتان فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن) وقُدرت الرسوم والغرامات الجمركية والضرائب المستحقة عن البضائع بأكثر من مليون جنيه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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