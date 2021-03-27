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برلمان

نائب بالشيوخ: استعدادات مكثفة لموكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

السبت 27/مارس/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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محمد الشعراوي
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، استعدادات الدولة من أجل نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحدث سيتابعه العالم عن قرب، كما أنه سيشهد العديد من وسائل الإعلام العالمية لنقل مراسم هذا الحدث، مطالبا بضرورة تكثيف عمل جميع اجهزة الدولة لخروجه  بشكل لائق بحضارة مصر الفرعونية وتراثها التاريخي، الذي نفتخر به جميعا كمصريين.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات السليمة والمحددة التي تضمن كل معايير الامان والسلامة المتبعة عالميا أثناء نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أنه يترقب يوم السبت الموافق 3 إبريل 2021، لأنه سيكون يوم لا مثيل له.

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.
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