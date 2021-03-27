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اقتصاد

قطع المياه عن العجوزة والدقى ومناطق أخرى بالجيزة

السبت 27/مارس/2021 - 01:53 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد – شارع النيل السياحي) لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة الـواحدة صباح اليوم السبت الموافق 27/3/2021، وحتى الساعة الـ 4 فجر نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال الصيانة الدورية لمحطه مياه الجيزة.

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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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