برلمانية تطالب بإيجاد آلية تنظم أعمال المشتغلين بالخدمة المنزلية

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت إهتماما كبيرا من الدولة من حيث دعم المرأة وتمكينها ببيئة العمل، من خلال منحها مصدر دخل ثابت بهدف رفع الأعباء المادية عن كاهلها ولا سيما بقري الريف والصعيد ويأتي ذلك تزامنا مع المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وفرتها الدولة لهن وهي بمثابة فرص عمل جديدة.





وطالبت مرثا محروس، بضرورة وجود آلية واضحة تنظم آعمال الخدمة المنزلية مع مكاتب العمل أو أصحاب العمل ذاتهم وذلك بقصد إلحاقهم بمظلة الحماية الإجتماعية التي يحصلوا من خلالها علي الدعم والكرامة والعيش بحياة كريمة، لافتة إلي إن هذه المهنة يمتهنها عدد كبير من العاملين في الوقت الراهن لذا لابد من تسوية أوضاعهم.





وأضافت لـ "صدي البلد" أن المرأة المصرية إستفادت كثيرا من المشروعات التنموية القائمة حيث تم منح المرأة الريفية والمعيلة حزمة من التيسيرات تستطيع بواسطتها إنشاء مشروع صغير خاص بها يمكنها من الإنفاق علي أسرتها، كما تستمر الدولة في مواصلة دعمها في جميع المهن ومن ضمنها العاملات بالخدمات المنزلية.



