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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى كيفية تنسيق المخطوطات العلمية باستخدام Word

السبت 27/مارس/2021 - 01:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إسلام خالد

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « تنسيق المخطوطات العلمية باستخدام MS Word »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

ويحاضر فى ورشة العمل، أحمد محمد يوسف مدير وحدة التعليم الالكتروني بجامعة حلوان

خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:
- أنماط للحصول على مظهر احترافي وتغييرات سريعة.

-  إعادة الصياغة والمراجعة والإملاء والتحرير في برنامج MS Word.

- كيفية الاتصال ببيانات Excel ، و إنشاء مستندات متعددة في وقت واحد.

- تصميم قوالب المخطوطات وتغيير التخطيط لمتابعة المتطلبات.

- المراجع التلقائية (جدول المحتويات ، قائمة الأشكال والجداول ، المراجع الترافقية).

- دمج ملفات الكلمات في ملف واحد بتنسيقات مختلفة باستخدام "فواصل الأقسام".

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين باكتساب المزيد من المهارات التي تعينهم على استخدام برنامج Microsoft Word.


تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 27 مارس 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/86088140624?pwd=NjRWU2U0M1NYcGlOczMwdWVKaTZYQT09

Meeting ID: 860 8814 0624
Passcode: 249252


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