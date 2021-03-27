توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 27 مارس إلى الجمعة 2 أبريل 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 27 مارس الى الجمعة 2 أبريل 2021، وفقا لما نشره نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك





:برج الحمل





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تشجعك الكواكب الزهرة والشمس على اتخاذ خطوات مهمة جدًا وعلى بدء مشاريع جديدة تتطلب مناسبة وكافية للانطلاق تتمتع بمعنويات عالية وقدرة على مواجهة المستحيل بنجاح، أنت خصم قوي جدًا وتسبب إرباكًا وخوفًا على الفريق الآخر. أسبوع بنّاء ومثمر وكأن القدر يتآمر مع الحظ ليخدما مصالحك بامتياز. مكاسب مادية وشخصية مهمة تبدأ بالظهور من اليوم الأول. كما ان شجاعتك تلفت الأنظار وتسلّط عليك الأضواء فتبرز وتتفوّق على الآخرين بأشواط كبيرة





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنفتح أمامك الأبواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية. تدعمك التأثيرات الفلكية من كوكب الزهرة وتشجعك على تلبية الدعوات. وعلى الأرجح يلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالًا غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها.يكون أسبوعا شيّقًا للعزاب الذي لن يشعر بالوحدة أمّا سعيد الحظ فقد يصل بيه الأمر إلى الارتباط والاستقرار.بالنسبة إلى الثور المرتبط فهو يعيش أياما جميلة يتكاتف معك الحبيب ويدعم قضيتك ويساعدك على إيجاد حلول إذا كنت تبحث عنها.





برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

بداية أسبوع متقلب، عليك تفادي ارتكاب الأخطاء الكبيرة التي قد تغيّر مصير وظيفتك أو مصالحك. إذا كنت موظفًا تجنّب الاحتجاج والتذمر، فملاحظاتك المتكررة قد تبدأ بإثارة الاستياء من حولك وضدك. تمالك نفسك إذا كنت منزعجًا فترة سلبية وقد تظهر خلالها قرارات حاسمة بشأنك. لا تتأخر عن مواعيدك حتى لو كانت الأسباب وجيهة.انطلق باكرًا إلى عملك وكن من الأوائل الواصلين إلى المكتب مبتسمًا و متحمّسًا. إيّاك والتذمّر، وصدقني سوف تصل تلك الملاحظة السلبية إلى آذان المسؤولين لذلك احتفظ بها لنفسك.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يخف الوهج العاطفي وتكثر المشاحنات وتظهر الخلافات والاختلافات وتهيمن المصالح المالية على تفكيرك وقد لا تسلم العلاقة الجديدة من التوترات وربما تسود الهواجس والتشنجات لتسبب النفور والجفاء. أما العلاقة المتينة فقد تعيش بعض اللحظات الصعبة لكنها لن تتأثر ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة. فيما العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع أو القطيعة.





برج الجوزاء:





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تنعم هذا الأسبوع بالسلام الداخلي ويطمئن بالك إلى أن كل الأمور تسير وفق الأصول والطبيعة. تنمو اعمالك بشكل تصاعدي وسريع نحو القمة. وتسجّل نقاطًا عديدة لمصلحتك، فالكواكب تدعم خطواتك وطموحاتك فتجد أنها تسير بشكل تلقائي ومرض جدًا.تقوم بخطوات ممتازة وتنتصر على مخاوفك لتقهر المشكّكين بقدراتك. أنت تملك بالفعل كل مقومات النجاح، وعزيمة وإيمانًا وحماسة، وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافًا متعدّدة وفي المقابل تتوصّل إلى تطور مهمّ، إذ تلمس تغييرًا في اتجاه الرياح، لتصبح مواتية ومشجّعة..





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تتلقى علامات الحب والإعجاب وتمارس سحرك بصورة استثنائية وتكسب القلوب قد تقع في غرام الشريك مجددًا بسبب غياب ضغوط نفسية شخصية ونظرًا إلى قدرتك على استيعاب آراء الحبيب المختلفة لآرائك. أجل، أنت منفتح على الجميع ولا سيما على الحبيب وتريد إرضاءه بعد أن أسأت إليه ربما في الشهر الماضي. وأعتقد أن محاولاتك ستكون ناجحة جدًا. أما إذا كنت عازيا فقد تعرف لقاء مهمًّا قادرًا على قلب حياتك العاطفية رأسًا على عقب.





برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتمتّع بطاقة مميّزة تؤهلك لاجتياز الامتحانات بدون صعوبة. تلتقط أنفاسك وتستريح من ضغط فلكي طال ميادين كثيرة من حياتك لتطل على فترة واعدة من الآمال الجديدة فتسوي مشاكل عالقة وتلاحظ تطوّر الأوضاع، بحيث تحصد النتائج المهمة وتتقدّم خطوات كبيرة عوض مراوحة مكانك. إن ارتباطاتك هذا الأسبوع مثيرة للاهتمام فهي تفتح لك بابًا مهمًا حتى لو كان في السابق موصدًا بوجهك، أوقد تتعرف إلى شخصية نافذة تدعمك وتقف إلى جانبك في المستقبل القريب

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تلتقي وجهات النظر مرّات عديدة لكنّها تختلف مرات أخرى فيواجهك الحبيب بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات. يدعوك الفلك إلى التروي وعدم الذهاب بأوهامك بعيدا إذا كنت تقدّس العلاقة وتحترمها لا مشكلة لديك في تقدم كل ما يطلبه منك الحبيب أو تتطلّبه العلاقة. مقوّمات عديدة داعمة للسعادة وللاستقرار، فلا داعي إلى الخوف أو القلق.





برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

حذار القطيعة والفشل! لا تعرّض جهودك للفشل ونجاحاتك للزوال! إنه أسبوع صعب ومُتعب ولا سيّما إذا كنت تعاني حاليًا مشاكل وعقبات. تشعر بالأرق والقلق والاضطراب فلا تجازف بمصالحك ولا بعلاقاتك، بغضّ النظر عن عمرك وحقل اختصاصك. فحتى الطالب معرّض للخلاف مع المعلّمين او الزملاء وربما يفشل في تقديم أداء جيّد. الطباع متقلبة وقد تفشل في تهدئة أعصابك ساعة الضرورة. تجنّب السرعة وابتعد عن المجازفات من أي نوع كانت





حظك هذا الاسبوع برج الاسدعلى الصعيد العاطفي:

تتمتّع بجاذبية قصوى وسحر أخاذ ونظرات عميقة وغامضة. تعيش لحظات عذبة جدًا ومليئة بالأفراح سواء أكان مع شريك حياتك أم مع الحبيب. أجل هناك انسجام تام في الأجواء، وستلاحظ كيف أن الحبيب يسعى دائمًا إلى إرضائك وتلبية رغباتك. كما تتحكّم في مجرى الأمور، ولذلك لا داعي إلى التعامل مع الآخرين بقسوة أو جفاء.





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

اسبوع مليئ بمفاجأت و ببعض التطورات التي تساندك علي صعيد المالي البعض من مواليد برج العذراء قد يجبر علي تعديل وتصحيح في ما يتعلق بمؤسسة تعمل معها تظهر شكوك حول نياتك وربّما يساء فهمك يا عزيزي وتغض النظر عن توضيح الأمور فتتعقد الأزمة ويحلّ النفور والجفاء. قد لا تجد يومًا للراحة وذلك لكثرة الانشغالات والواجبات والتي قد تكون ثقيلة وأصعب مما أنت معتاد عليه









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تصبح الأجواء هادئة مسالمة ولطيفة ويحلو لك الاجتماع بالحبيب والعودة إلى أحضانه. أنت رومانسي جدًّا فلا تبخل بعواطفك ولا بإطرائك. استغل الفرصة الثمينة لتقوية الروابط ولطرد الهواجس من رأس الحبيب ورأسك أيضا, تكسب القلوب وتشارك في الحفلات والدعوات وتكون النجم الذي يلفت الأنظار بحضوره ,إن سلاحك هو الابتسامة يا عزيزي وسيكون سلاحًا قاهرًا وجبارًا.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يقدّم لك الحظ فرصة مناسبة لتحسين للتقدّم على بعض المنافسين، فلا تقف متفرجًا بل عبّر عن أفكارك بثقة. تشجّع وشارك فعليًا في النشاطات.لا تختبئ وراء شكوكك بل حان الوقت للتخلّص منها لأنّها العائق الأساسي لأي نجاح. اقبل بالمسؤوليات الجديدة. لا ترفضها لأنّ طاقتك كبيرة تؤهلك لخوض المعارك بنجاح. لكنّني انصح لك تنظيم أيامك جيّدًا كي تكون واعيًا تمامًا وحاضرًا لتأدية الواجبات بدقة وفعاليّة. ابتعد عن الجدال على أنواعه. ركّز على أهدافك العالية لعلك تستطيع إنهاء العام بشكل سليم وناجح. يكون الأسبوع استثنائيًّا لناحية الحظوظ والفرص.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لن تستطيع التهرب من الواجبات تجاه الحبيب أو العائلة. الضغوط الشخصية كثيرة وعلى الأرجح ليس لها علاقة بالحبيب ولكنك لسبب أو لآخر تنجح في صبّ نار غضبك عليه وفي إلقاء المسؤوليات على عاتقه. انه أسبوع سلبي والجو فيه يكون متوتّرًا وقد تخطيء بكلمة أو انتقاد. فكُن منتبهًا إذا أردت الحفاظ على سلامة علاقتك. أنصح لك تجنّب الخلافات كليًا لأن الوضع حساس جدًا وحافل بالمخاطر المحدقة باستمرارية العلاقة









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

قد يتآمر عليك الحظ من خلال أعداء ومنافسين، كما قد تعاني ضغوطًا مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربما القطيعة. أنت مهموم ومُرتبك ومُعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة. تفتقر إلى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، وذلك لأنك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضا. ابتعد عن الأجواء المشحونة ولا سيما عن الضجيج والفوضى والأماكن الخطرة. تجنّب الجدال لأنك خاسر لا محالة. لا تتعدَّ أحدًا فأنت غير قادر على تجاوز الآخرين ولا على احتلال مواقعهم، بل على العكس تمامًا، ستعرّض موقعك للخطر





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تقوى حظوظك هذا الأسبوع ، فإذا كنت تعاني بعض المشاكل أو الهواجس، اطمئن، لأنها ستختفي كليًا. تصفو السماء كاشفة الستار عن تعاطف متبادل بين الطرفين. تغمرك الحماسة وتدفعك العواطف إلى العطاء والتضحية. قد تتنازل من أجل حبيبك ولن يخذلك هذا الأخير، بل تكون سعيدًا إلى جانبه إذ تغمرك السعادة وراحة البال





برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تشير الأوضاع الفلكية إلى تحسّن ملموس وإيجابي في سمائك، إذ أن وجود الكواكب في مواقع تناسب طاقتك فتتعاطف معك تدريجيًا حتى تلازمك وتتآمر معك كليًّا. كما تساهم هذه الأخيرة في تلطيف الأجواء وحتى بالمصالحة وترتيب العلاقة العامة.أسبوع مناسب لاتخاذ خطوات جريئة وجذرية نحو التغيير. آن الأوان لإزالة العراقيل ولتعزيز الأوضاع الشخصية والمهنية. لا تتوقّف مطوّلًا عند الخلافات، بل اعمد إلى حلّها فورًا وتابع المسيرة. بإمكانك تجاوز المحن بأعصاب باردة وفكر ناضج. لذلك عليك الإسراع للمصالحة وتبادل المعطيات والمساومة.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

إنه أسبوع مثمر استثنائي يدعو الى التعاطف مع الحبيب الذي يقدّم لك التّعاطف والدعم. أمّا إذا كنت عازيا فإنها فترة مناسب للخروج للقاء الناس والتعارف. تنسجم بسهولة مع مواليد برجك الأجواء رومانسية بامتياز تحت تأثير زيارة الزهرة لبرج الثور الصديق تنشط المصالحات واللقاءات الرومانسية وتكون الأفراح عامرة





برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

لا شك إن هذا الأسبوع يحمل مفاجآت كثيرة وعزيمة لا تقهر بحيث تطرأ تغييرات مهمة تسمح لك باستعادة موقعك أو حتى التقدم إلى موقع أفضل. تستعيد السيطرة على الأوضاع وذلك بقوة ذكائك وهواجسك الناشطة وتصرفاتك الحكيمة. تعيش لحظات محرجة في بعض أقل الأيام حظًّا، ولكن الأمر لن يكون خطرًا على موقعك شرط التحلي بالهدوء التام. إن سماء العلاقات صافية وهي بالتالي تسمح لك بالتقارب مع الكثيرين إذا لم يكن مع الجميع.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

لا تفاجأ بكثرة المشاجرات او سوء الفهم من طرف الشريك. لن تكون الأمور سهلة وعليك أن تجد حلولًا معتدلة ريثما تنجلي الغيوم. قد تحزن لعدم تجاوب الحبيب معك وحتى من إهماله متطلباتك المعتادة. لكن الأمر ليس صعبًا وعليك تقبل الأمر الواقع والصبر عليه أمّا إذا كنت عازيا فعليك الانتظار حتى الأسبوع الأول من الشهر الرابع قبل القيام بجلسات التعارف





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يعزّز الفلك هذا الاسبوع شعبيتك وحظوظك مجددًا. تتحسن الأجواء للتنويع وللخروج من الروتين. وبالرغم من تعدد الاتجاهات تنجح بإدخال عنصر المرح والحماسة إلى حياتك وبالتالي ينتعش محيطك العائلي والعاطفي والمهني بالعدوى! بحيث يؤمن لك هذا الأسبوع حماية واستقرارًا. ترتاح وتطمئن إلى عودة الحياة لطبيعتها بعد إن خضت معركة اوأكثر أخيرًا. تدخل إذا في مرحلة إيجابية وبنّاءة فتثمر جهودك وتحصد غلالًا مميّزة لتبدأ مرحلة جميلة ومثمرة تفتح أمامك أبواب الشهرة والنجاح





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يحمل إليك هذا الأسبوع الأخبار الحلوة واللقاءات والأجواء المغرية ومن الممكن أن تتحول صداقة عابرة إلى علاقة أكثر عمقًا , تدعمك الحظوظ وتكون الأجواء داعمة ومشجعة لأي تقارب، وقد تُنجح مخططاتك، فتقرّر وتنفّذ. كذلك بانتظارك لقاءً غير متوقع يثير حماستك، ويجعلك مقبلًا على الدنيا بشكل مميز. قد تعيش شغفًا وحبًا عاصفًا يجعلك تفكّر في ارتباط سريع، ولو أن الأمر قد يتأجَّل الآن





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تواجه هذا الأسبوع معاكسات وتقلّبات تتناول صعدًا مختلفة من حياتك قد يكون التسرّع في اتخاذ مواقف علنية وجريئة أمر دقيق، ومن المستحسن عدم اتخاذ أي قرار تحت وطأة الضغوط أوالغضب او الحزن أي تحت وطأة تأثيرات سلبية. ومن الضروري عدم السير عكس التيار مسبّبًا لنفسك تحديات وعداوات أنت بغنى عنها. لا تراهن على النجاح بل ابتعد عن التحديات كليًا وراقب من بعيد. قد تشعر ببعض الاضطراب أحيانًا وأدعوك إلى التروي وعدم تخطي حدودك، تبالغ أحيانًا في انفعالاتك أو اندفاعك أو انتقادك، فكن منتبهًا لهذا الأمر وتمالك أعصابك.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: