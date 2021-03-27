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توك شو

أستاذ نقل: حادث قطار سوهاج مُتوقع.. والعنصر البشري الأخطر في منظومة السكك الحديد

السبت 27/مارس/2021 - 01:55 ص
حادث قطار سوهاج
حادث قطار سوهاج
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قسم التوك شو
أكد المهندس أسامة عقيل، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، أن حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم حادث متوقع، وأن حوادث القطارات لن تتوقف وسنستقبل حوادث قطارات أخرى، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية في السكك الحديد فترة تطوير وهي رفع الكفاءة، كما ان هناك 5200 كيلو خطوط سكك حديدية للقطارات.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك فرق كبير بين التطوير والتحديث، إذ أن الفترة الحالية نحتاج لتحديث منطومة السكك الحديد بأكملها، كما أن الإشارات الإلكترونية ضرورة، موضحًا أن تحديث مرفق السكك الحديد سيستمر طويلًا، وأخطر شئ في منطومة السكك الحديدية هو العنصر البشري والإدارة.

أوضح أنه يجب تحديث العنصر البشري القائم على منظومة السكك الحديدية، كما أن تتبع القطارات لا يعمل بكفاءة جيدة، منوهًا أن الأقدمية هي المأخوذ بها في تعيينات مديري المرفق، ويجب أن نتخلي عن المؤظفين، متابعًا: "هناك حوادث كثيرة للقطارات.. الإدارة وضعف المرفق السبب في الحوادث".
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