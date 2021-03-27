في جولة تفقدية.. وزير النقل ومحافظ سوهاج: كل الدعم لمصابي حادث القطارين

تفقد الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات، برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، منذ قليل، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطارين، وذلك بمستشفى سوهاج العام.





واطمأن وزير النقل ومحافظ سوهاج على حاله المصابين وتوافر كافه أوجه الرعايه الطبيه لهم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.







