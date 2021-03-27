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محافظات

في جولة تفقدية.. وزير النقل ومحافظ سوهاج: كل الدعم لمصابي حادث القطارين

السبت 27/مارس/2021 - 01:57 ص
وزير النقل يطمئن
وزير النقل يطمئن على المصابين
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أنغام الجنايني
تفقد الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات، برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، منذ قليل، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطارين، وذلك بمستشفى سوهاج العام.

واطمأن وزير النقل ومحافظ سوهاج على حاله المصابين وتوافر كافه أوجه الرعايه الطبيه لهم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.


كما تابع محافظ سوهاج عمليه نقل ٤ حالات من مستشفى سوهاج التعليمي وسوهاج العام لمطار سوهاج الدولي، تمهيدا لسفرهم لتلقي العلاج بالقاهره، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه بتسخير جميع الامكانيات المتاحه لعلاج المصابين والتعامل مع الآثار الناجمه عن الحادث.
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