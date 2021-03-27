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محافظات

ننشر أسماء مصابين بحادث سوهاج يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط

السبت 27/مارس/2021 - 01:40 ص
مصابي قطار سوهاج
مصابي قطار سوهاج
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إيهاب عمر

استقبلت مستشفيات أسيوط 8 مصابين في حادث التصادم الذي وقع بين قطارين بقرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة أسيوط.


والمصابون هم:" سيد أنور زيد سيد 20 سنة، من محافظة قنا، ومحمد جمال إبراهيم 23 سنة، من محافظة سوهاج، وإسلام محمد أحمد، سنة، من محافظة سوهاج، ونجوى سعيد جيد، 59 سنة، الدوير، وعبد الله حسن عبد العليم، 22 سنة، من مركز نجع حمادي، وبركات ثروت سليمان، 14 سنة، من محافظة سوهاج، ومصطفى سيد حسن إبراهيم، 39 سنة، من محافظة سوهاج، ونرمين عثمان شوقي مختار، 23 سنة، من محافظة سوهاج.

وكان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط زار المصابين في مستشفى الإيمان تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للاطمئنان على حالتهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والصحية لهم والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة كما تفقد موقف سيارات الأجرة للمحافظات الكائن بمنطقة المعلمين يرافقه مسئولي المواقف ومباحث المرور للاطمئنان على انتظام حركة النقل نظرا لتوقف حركة القطارت للوجه القبلي والدفع بسيارات واتوبيسات للطوارئ في حال وجود زحام على المواقف.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا وفور الإبلاغ تم توجيه مرفق إسعاف أسيوط للدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة حيث تم إرسال 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين فضلًا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهري وبري وتأمين وأوناش تضامنًا مع محافظة سوهاج.


كما تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتحرك فريق طبي متكامل من مستشفيات المحافظة للمشاركة والدعم حيث شاركت مستشفيات الايمان العام وأسيوط العام وصدفا المركزي في الدفع بفريق طبي متخصص مكون من أطباء بشريين في تخصصات الجراحة والعظام والكلي والتخدير بالإضافة إلي فريق من التمريض دعما للفريق الطبي بسوهاج للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم للمصابين والجرحي بالحادث بالإضافة الي توجية كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ووجه المحافظ غرفة الأزمات بقيادة يحيى أبو رحمة مدير الغرفة بالمتابعة المستمرة مع غرفة أزمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج للتنسيق وعمل اللازم.

كما نعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدما خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعيا المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء.‏

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