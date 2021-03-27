ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات

السبت 27/مارس/2021 - 01:30 ص
تكريم الامهات المثاليات
تكريم الامهات المثاليات
Advertisements
أحمد بسيوني
كرم الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أمهات المهندسين المثاليات فى حفل مساء الجمعة بنادى المهندسين بسابا باشا.


وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سعيد للاحتفال بالأم المصرية داخل نادى المهندسين فى حفل وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أقرأ أيضًا:

واضاف فى كلمته أن النقابة تكن كل تقدير وأحترام لكل أم مصرية وأمهات المهندسين على دورهن لتخريج أجيال مميزة من المهندسين فهى الدرع الواقى والأمان فى الأسرة المصرية ، مقدما الشكر لما تقوم به اللجنة الاجتماعية والثقافية فى تنظيم هذه الفاعليات .

وأضاف أن التكريم يتضمن امهات تم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأم حصلت على وسام الكمال ، وتكريمهن من نقابة المهندسين هو تقديرا لدورهن العظيم وإخراج أجيال رائدة للوطن.

وقال المهندس السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه كافة التمرينات لن تفى الام حقها ولكن حرصت نقابة المهندسين بالإسكندرية على هذا التكريم تقديرا لما تقوم به كل أم مصرية فى تربية الأجيال.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم أمهات المهندسين منهم ام مصرية من محافظة الإسكندرية حصلت على تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي  وهى السيدة صباحه انور شنوده، وهى الام المثالية على مستوى المحافظة ونجلها مهندس ، كما تم تكريم أمهات المهندسين تقديرا لدورهن فى المجتمع وتربية أبنائهن.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور

كلب يستنجد بشاحنة لإنقاذ حياة صاحبته بعد فقدانها الوعي على جانب طريق.. شاهد

بملابس جريئة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة مثيرة