نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأمهات المثاليات

كرم الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أمهات المهندسين المثاليات فى حفل مساء الجمعة بنادى المهندسين بسابا باشا.









وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سعيد للاحتفال بالأم المصرية داخل نادى المهندسين فى حفل وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية.





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واضاف فى كلمته أن النقابة تكن كل تقدير وأحترام لكل أم مصرية وأمهات المهندسين على دورهن لتخريج أجيال مميزة من المهندسين فهى الدرع الواقى والأمان فى الأسرة المصرية ، مقدما الشكر لما تقوم به اللجنة الاجتماعية والثقافية فى تنظيم هذه الفاعليات .





وأضاف أن التكريم يتضمن امهات تم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأم حصلت على وسام الكمال ، وتكريمهن من نقابة المهندسين هو تقديرا لدورهن العظيم وإخراج أجيال رائدة للوطن.





وقال المهندس السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه كافة التمرينات لن تفى الام حقها ولكن حرصت نقابة المهندسين بالإسكندرية على هذا التكريم تقديرا لما تقوم به كل أم مصرية فى تربية الأجيال.



