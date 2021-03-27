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الأعلي للآثار: فكرة نقل المومياوات من التحرير إلى المتحف القومى بدأت منذ عام 2017

السبت 27/مارس/2021 - 02:08 ص
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
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حمزة شعيب
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فكرة نقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، بدأت منذ عام 2017، وكان وراء طرحها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعندما عرض الأمر على القيادة السياسية تحمس الرئيس عبد الفتاح السيسى، للطرح وكان صاحب فكرة الاحتفال الكبير الذى سيشهده العالم 3 أبريل المقبل.

وتابع وزيري خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"،:"الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان صاحب فكرة الاحتفال الكبير لنقل المومياوات الملكية فى موكب عالمى وبطريقة عصرية تظهر عظمة الحضارة المصرية القديمة، من أجل الترويج للسياحة المصرية، والمواقع الأثرية مثل المتحف القومى للحضارة التى يشهد عرض المومياوات داخل إحدى قاعاته.

ونوه إلي  أن الرئيس السيسى، وجه الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات من أجل خروج الاحتفال بالشكل اللائق باسم مصر وتاريخها العريق، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على شكل الاحتفال بعد مشاهدة نحو 600 عرض وبروفة، حتى تم الاختيار الفكرة المقرر تنفيذها، مشيرا إلى أن شركة مصرية هى المسئولة عن الاحتفالية بالكامل.

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