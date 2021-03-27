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توك شو

لحظة بكى فيها مخرج فيلم "كباتن الزعتري" أثناء التصوير.. فيديو

السبت 27/مارس/2021 - 01:29 ص
صدى البلد
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شيرين عادل

قال المخرج على العربى ، إن فريق عمل فيلم كباتن الزعترى انهار من البكاء عندما فشل أحد أبطال الفيلم وهو قصة حقيقية عن حياة اللاجئين السوريين، لافتأ إلى أن كان لديه صراع فى تنفيذ هذا الفيلم ما بين إنسانيته وعمله كمخرج .
  
أوضح "  العربى  " ، خلال  استضافته بحلقة اليوم ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc  ،أن مشاهد  تضمنت إصابة أحد الأبطال ب السرطان والذى صادف إصابة والدته أيضأ بالمرض الخبيث والذى جعله يشعر بكافة المشاعر الانسانية من بكاء وأنين.

وأشار إلى أنه استكمل هذا الفيلم بغرض إنساني بحت ولم يتوقع وصوله لمهرجانات ولكن بغرض تقبل اللاجئين ، لافتأ إلى أن أبطال الفيلم تراوح أعمارهم ما بين 17 : 24 عامأ .

وأكد أن كل ما يحتاجونه ضحايا الحروب واللاجئين هى الفرصة والحلم فى أماكن معدومة الفرص ، لافتأ إلى أن الفيلم يتناول أن الحلم يكون بعيدأ وقاموا بتوثسق حياة شابين سورييين ولولا قوتهم فى حلمهم لما استطاعوا تكملة الفيلم .

وتابع أنه بدأ الفيلم بمعايشة الشابين السوريين وأهاليهم من درعو ب سوريا وكسب صداقتهم وساعده على تنفيذ هذا الفيام لافتأ إلى فريق العمل كانت 80% من الفتيات والذين قاموا بكسب الأهالى فى سوريا وكسب ثقتهم .
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