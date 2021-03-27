أحمد أمين ينعي ضحايا حادث سوهاج ويؤجل عرض حلقة الفاميليا

نعى الفنان أحمد أمين ضحايا حادث سوهاج الاليم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وكتب: " رحم اللهم شهداء حادثه القطار والهم ذويهم الصبر ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين"





ووقع حادث التصادم بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة 165 آخرين.





وتابع أحمد امين، قائلا: "وتم تأجيل عرض حلقة الفاميليا حدادًا على أرواح الشهداء"





جدير بالذكر أن مسلسل "الفاميليا" هو أول أعمال أحمد أمين على السوشيال ميديا بعد غياب دام 4 سنوات، حيث عرفه الجمهور في بداياته من خلال سلسلة فيديوهاته الشهيرة "30 ثانية"، و"البريك" على "اليوتيوب"، والتي لاقت شهرة واسعة وقتها، انتقل بعدها لتقديم "البلاتوه" أول أعماله على شاشة التلفزيون.





ويسلط "أمين" الضوء على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات "الفاميليا"، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.