ياسر المحمدي: فترة لعبي في الزمالك كانت أفضل فترات حياتي

تحدث حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق عن الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، والتعامل مع شيكابالا نجم الفريق.





وقال حسين ياسر المحمدي، خلال لقاء بفضائية الزمالك :"فترة لعبي في الزمالك كانت أفضل فترات حياتي في الملعب ولكن الإمكانيات التي كانت متوفرة في الزمالك حينها عكس الآن كما أن عدم الاستقرار في النادي وتوقف الدوري بسبب الثورة جعلني أرحل عن الزمالك نعم عدت لأوروبا ولكنني ندمت على ترك الزمالك وكنت حزين لرحيلي".





وتابع لاعب الزمالك الأسبق:"أفضل مباراة لي مع الزمالك كانت في أفريقيا أمام الأفريقي الجماهير كانت تملأ الاستاد وكان الأداء غير عادي أديت بشكل جميل جدًا وكنت أتمنى أن نُكمل المباراة تتويجا للمجهود، خلال الشوط الأول تسببت في ركلة جزاء وسجلت في الشوط الثاني وكذلك كنت أؤدي في مباريات القمة بصورة جيدة جدًا؛ فسجلت ثلاثة أهداف خلال الثلاث مباريات".





وتابع المحمدي:"شيكابالا ساعدني في الملعب ولكن ليس وحده فالجميع ساعدني وشعرت بالترحيب وكنت أريد الظهور بشكل جيد والثقة التي كان يمنحها لي حسام حسن كل هذه الأمور ساعدتني، وبعد شهر شعرت أنني في النادي منذ فترة طويلة الزمالك بيتي وأتمنى أن أخدمه مرة أخرى سواء في الإدارة أو التدريب ولن أتردد بالطبع".







