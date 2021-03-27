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اقتصاد

بخصم يصل لـ 40%.. غرفة جنوب سيناء تفتتح معرض أهلا رمضان بالطور

السبت 27/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، السبت، معرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه غرفة جنوب سيناء التجارية برئاسة هشام خضر بمدينة الطور بجوار مدرسة على مبارك، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبرعاية وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى.

وأكد هشام خضير رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعرض الذى سيفتتحه المحافظ اليوم بحضور المهندسة إيناس حافظ نائب المحافظ واعضاء مجلس إدارة الغرفة والتجار المشاركين فى المعرض يعرض كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن ومستلزمات رمضان من بلح وياميش ومكسرات بتخفيضات تتراوح من 15% حتى 40% وذلك بمشاركة 20 عارضا على مساحة إجمالية 700 متر مربع.


وأوضح "خضير"، أن الغرفة قامت بتحمل نفقات كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض ومنحها بالمجان للتجار مقابل تقديم خصومات حقيقيه على كافة الاسعار من اجل محاربة الغلاء وتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمستهلكين خاصة محدودى الدخل.
  
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