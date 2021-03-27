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تعليم

الفائز بذهبية جنيف: تلقينا دعما كبيرا من التعليم العالي وشفافية في اختيار المشاركين

السبت 27/مارس/2021 - 12:01 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني

قال الدكتور محمود فهمي، الأستاذ بجامعة بدر، والفائز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف، إنه قدم ابتكاره عن "الأنسولين الفموي: فعال وطويل المفعول"، مشيرا إلى أنه كان سعيد بالفوز بالجائزة وقيامه بتمثيل مصر في هذا المجال العلمي الدولي.

واضاف فهمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختارت المشاركين في المسابقة بشفافية،  مشيرا إلى ما كانت تقدمه الوزارة للمشاركين من دعم مستمر من خلال أكاديمية البحث العلمي.

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وأشار إلى أن هذا الابتكار يعتمد على تطوير كيفية تلقي مصابي مرضى السكر علاج الأنسولين ، حتى يكون عن طريق الفم بدلا من أن يتم حقنه، موضحا أنه الانسولين في هيئة كبسولات، بحيث يستطيع المريض ان يكتفي بكبسولة واحدة يستمر مفعولها لفترة بدلا من حقن الأنسولين، وذلك يساعد  اكثر من 500 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض السكر.

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