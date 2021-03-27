برلماني: مشروع صكوك الأضاحى ضرب قوى الشر وخفافيش الظلام فى مقتل

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بأنه واحد من أهم المشروعات المجتمعية التى ترسخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره





وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا المشروع ضرب قوى الشر وخفافيش الظلام والارهاب فى مقتل لعدة اعتبارات فى مقدمتها نجاح وزارة الأوقاف المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطهير نفسها من كل المتاجرين بالدين الاسلامى الحنيف بصفة عامة ومن اصحاب الافكار الارهابية والتكفيرية بصفة خاصة وأيضا نجاح مشروع صكوك الاضاحى بان يكون مشروع لكل المصريين بجميع انماءاتهم السياسية والشعبية والعقائدية ايضًا





وأكد انه كان فى قمة السعادة على مدى الأعوام السابقة وهو يرى الأشقاء من الاقباط المصريين الوطنيين والشرفاء بصفة عامة ومن كبار رجالات الكنيسة المصرية بصفة خاصة يتبرعون لها المشروع المصرى العظيم





وناشد النائب السيد شمس الدين جميع المواطنين من القادرين والأثرياء ورجال الاعمال والاستثمار التبرع لهذا المشروع الذى اصبح يمثل نموذجًا رائعًا للعمل المؤسسى الخيرى داخل مصر وفى أروع صوره موجهًا تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع القيادات والمشرفين والعاملين داخل هذا المشروع المهم والذى يدخل الفرحة على جميع اهالينا من الفقراء والبسطاء داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية





تجدر الاشارة الى أنه فى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين مع مراعاة الضوابط الاحترازية يتضمن أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رءوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.وقد أكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا :





1- صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية , حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد ، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.

2- صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

3- الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا , بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك, ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.

4- الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين كما تجدر الاشارة الى أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا , والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول .



