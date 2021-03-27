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تعليم

مجلس جنوب الوادى يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 11:45 ص
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

استهل مجلس جامعة جنوب الوادى، جلسته التى عقدت اليوم السبت، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج والذى وقع أمس الجمعة.

وأكد مجلس الجامعة، الذى عقد بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، ونواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات وأمين عام الجامعة، خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم، مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

و قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مستشفيات الجامعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى فور وقوع الحادث أمس الجمعة، استعدادا لاستقبال أى حالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار غرباوي إلى قيام كليتى الطب والتربية الرياضية بإطلاق حملات للتبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث، داخل بنوك الدم بمستشفي عبدالوهاب المرزوق للطوارئ، والمستشفى الجامعى بمنطقة المعبر بوسط مدينة قنا.

وكانت قرية الصوامعة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، شهدت حادث تصادم بين قطارين وخروج عن القضبان، أدي لمصرع ٣٢ و إصابة ١٠٩ آخرين وفقًا لتصريحات وزارة الصحة المصرية.

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