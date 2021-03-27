طلب إحاطة بشأن نقص ماكينات الصرف الآلي ATM بقرى ونجوع المنوفية

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان طلب إحاطة عاجل لوزير المالية ، ووزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير الاتصالات بشأن نقص ماكينات الصرف الآلي " ATM " بقرى ونجوع محافظة المنوفية،لافتا إلى أن الكثيرون من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى أصبحوا يواجهون صعوبة كبيرة في صرف المعاشات والمستحقات المالية في ظل الطوابير الطويلة أمام مكينات الصرف نظرًا لعدم توافر عدد كافى منها سواء مكينات البنوك أو البريد .

وقال النائب أحمد أبو زيد إن أصحاب المعاشات وكبار السن يعانون معاناة شديدة بسبب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي نظرًا للنقص الشديد في مكينات الصرف الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد إلى جانب أنه يوجد في الريف المصرى أزمة في التعامل مع مكينات الصرف بسبب الأمية والفقر.



