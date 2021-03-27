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أخبار العالم

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

السبت 27/مارس/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها تحرص على كل ما من شأنه حماية حقوق المرأة والنهوض بها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتعزيز دورها في عمليات التنمية الاجتماعية، من خلال تمكينها بشكل فاعل وحقيقي من المشاركة رفيعة المستوى في عمليات اتخاذ القرار في جميع القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

جاء هذا في بيان المملكة الختامي خلال الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي ألقته عضو وفد المملكة منى صالح الغامدي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشددت "الغامدي" على أن المملكة تعد المرأة عضوا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية في جميع مجالاتها، وأنها النواة الأساسية للأسرة والمجتمع وعضو أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي عززت من الإصلاحات في وضع المرأة وتمكينها مما يسهل عليها أداء واجباتها الوطنية.

وقدمت الغامدي الشكر لأعضاء مكتب الدورة الـ65 للعام 2021، وللمندوب الدائم لأرمينيا في الأمم المتحدة مير مارجريان، ولجميع الوفود المشاركة، على جهودهم لتحقيق التوافق طوال فترة المفاوضات على الوثيقة الختامية، التي تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة والقضاء على العنف وتمكين النساء والفتيات.

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