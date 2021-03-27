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عضو الوطنية للإعلام: الإعلام المصري وليد التنوير والمواكبة.. فيديو

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 م
عبد الرحمن رشاد ،
عبد الرحمن رشاد ، عضو الهيئة الوطنية للإعلام
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نورهان رأفت
قال الإعلامي عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، على خلفية تميز الإعلام المصري في تناول تفاصيل حادثة قطار سوهاج ، إن الإعلام مثل الطعام يلازم الإنسان منذ طفولته، معقبا: "الإعلام المصري وليد التنوير".

وأضاف الإعلامي عبد الرحمن رشاد، خلال لقاءه ببرنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن مصر من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي عرفت الصحافة مبكرا ، منذ بدء الدولة الحديثة بعهد محمد علي وذلك بفعل مجهود المصريين.

وأشار إلى أن الإذاعة المصرية منذ إطلاقها عام 1934 كانت إنطلاقة للإعلام العربي ، في طريق التنوير بالأحداث .

ولفت "رشاد" إلى أن من فكر في إنشاء الإعلام المصري هم مجموعة من التنويرين ، مثل طه حسين ، وحافظ عفيفي باشا ، وإسماعيل صدقي باشا ، ومجموعة من كبار المثقفين الآخرين .

وتابع : مصر دولة دائما تتطلع للتنوير والحداثة ، بالفكر والعلم وحقوق المرأة ، مردفا أن من ساعد مصر في الوصول لمستوى إعلامي متميز هو التعليم .
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