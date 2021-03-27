عضو الوطنية للإعلام: الإعلام المصري وليد التنوير والمواكبة.. فيديو

قال الإعلامي عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، على خلفية تميز الإعلام المصري في تناول تفاصيل حادثة قطار سوهاج ، إن الإعلام مثل الطعام يلازم الإنسان منذ طفولته، معقبا: "الإعلام المصري وليد التنوير".





وأضاف الإعلامي عبد الرحمن رشاد، خلال لقاءه ببرنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن مصر من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي عرفت الصحافة مبكرا ، منذ بدء الدولة الحديثة بعهد محمد علي وذلك بفعل مجهود المصريين.





وأشار إلى أن الإذاعة المصرية منذ إطلاقها عام 1934 كانت إنطلاقة للإعلام العربي ، في طريق التنوير بالأحداث .





ولفت "رشاد" إلى أن من فكر في إنشاء الإعلام المصري هم مجموعة من التنويرين ، مثل طه حسين ، وحافظ عفيفي باشا ، وإسماعيل صدقي باشا ، ومجموعة من كبار المثقفين الآخرين .



