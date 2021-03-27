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اقتصاد

نحتسبهم عند الله شهداء.. اتحاد الغرف التجارية ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نعى مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج.

وقال مجلس إدارة الاتحاد، في بيان، "نحتسب الضحايا عند الله شهداء"، موجهًا خالص التعازي لأسرهم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة حشد أجهزة الدولة لجميع إمكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث والرعاية الصحية للمصابين ومضاعفة أرقام التعويضات لأسر الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بسرعة حشد أجهزة الدولة لجميع إمكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث بكامل الرعاية الصحية، والاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب وفقا لدرجة الإصابة.

وكان الحادث الأليم وقع في منطقة الصوامع غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج ناتجا عن تصادم قطارين.

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