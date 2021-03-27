يقل مسئولين محليين.. تطورات جديدة في حادث غرق قارب بالسودان

أفادت "سكاي نيوز" عربية، بأنه تم العثور على 7 ناجين في حادث غرق قارب كان يقل مسئولين محليين في منطقة حلفا أقصى شمال السودان.





وقالت إن عمليات البحث لا تزال جارية عن 4 مسئولين كانوا على متن القارب.





ولقي 5 سودانيين مصرعهم، من بينهم مسئولون أمنيون، وذلك في غرق عبارة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وذكرت وسائل الإعلام، أن الوفد الأمني انطلق من منطقة حلفا باتجاه معبر أرقين للمشاركة في استقبال وزير الداخلية السوداني.





فيما ذكرت فضائية العربية أن سوء الأحوال الجوية تسبب في غرق القارب.





وأضافت أن بعض من كانوا على متن القارب تمكنوا من النجاة.