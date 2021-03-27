السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة حادث قطاري سوهاج

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة حادث تصادم قطاري سوهاج".





ووجه الرئيس السيسي يوجه بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة في حادث قطاري سوهاج .



























































































































































































