ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نزيف في المخ.. تطورات حالة شقيق حسين الجسمي الصحية

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 م
حسين الجسمي وشقيقه
حسين الجسمي وشقيقه صالح
Advertisements
سعيد فراج
نشر محمد صالح الجسمي، عبر خاصية القصص "ستوري"، على حساب والده، شقيق الفنان حسين الجسمي بتطبيق إنستجرام، كلمات كشف بها تطورات حالة والده الصحية؛ بعد الجراحة العاجلة التي خضع لها بسبب نزيف في المخ. 

وكتب ابن صالح الجسمي، أن الحالة الصحية لوالده استقرت، وسيتم نقله اليوم من العناية المركزة إلى العناية المتوسطة، بعد جراحة قسطرة المخ العاجلة، التي خضع لها قبل يومين. 

وكان شقيق حسين الجسمي، خضع يوم الأربعاء الماضي، لعملية قسطرة بالمخ، بعد تعرضه للنزيف، وحرص ابنه على التواصل مع متابعي والده (الإعلامي صالح الجسمي)، وطمأنتهم على حالته بعد إجراء الجراحة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في مثل هذا اليوم.. ميلاد الراحل خالد صالح والفنان أحمد راتب

صحة نجوم الفن.. حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس كورونا.. وابنة عادل الفار تكشف تطورات حالته

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ إيمى طلعت زكريا.. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

الحكومة: استجبنا لشكاوى إشغال الطريق.. ومخالفات البناء وعودة مصريين بالخارج

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لمنظومة الشكاوى الحكومية عن يناير.. ويؤكد ضرورة التنسيق مع الوزراء لسرعة الرد على المواطنين.. ورصد 102 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضي

أخبار الفن| وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي.. أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر والقنوات الناقلة

المواطنون: قدمنا الإقرارات وسددنا الضريبة العقارية.. في دقائق معدودة

اليوم.. الضرائب تتلقى إقرارات ممولي المهن الحرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-3-2021 .. والقنوات الناقلة

بينهم مسئولون أمنيون.. مصرع 5 أشخاص في غرق قارب بالسودان

شوبير يوضح حقيقة تمرد محمد النني ورفضه المشاركة أمام كينيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتهاء الأوفر برايس.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة والنيابات يوم 7 أبريل.. تعرف على الماركات والشروط

اختبارات القوة.. بي إم دبليو تستعرض إمكانيات M2 بحلبة نوربورغرينغ