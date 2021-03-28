برلماني: موكب نقل المومياوات الملكية سيبهر العالم

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بالاستعدادات الكبيرة التي تم الإعلان عنها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير لمتحف الحضارة، مشيدا بجهود الدولة المصرية وحرصها على إخراج هذا الحدث بصورة رائعة للعالم أجمع.





ووصف "القطامي" عبر "صدى البلد" الحدث بالمبهر والفريد من نوعه، موضحا أنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية ،من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة، وسيكون هناك حرص على إخراج صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية الفرعونية.





وأشار عضو البرلمان إلى أن هذا الحدث سيتم في مشهد مبهر، كما أنه يبعث رسالة للجميع على أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث العالمية ، في هذه الظروف الصعبة الذي نشهدها من تداعيات أزمة كورونا.





واكد النائب عمرو القطامي، أهمية هذا الحدث في تنشيط السياحة المصرية، لافتا إلى أن العالم أجمع ينتظر هذا الحدث وسيكون هناك العديد من القنوات الأجنبية الحاضرة لنقل مراسم حدث نقل المومياوات الملكية.





جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.