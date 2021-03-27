نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته حول متلازمة سجوجرن.. دراسة: فيروس كورونا يتغلغل داخل خلايا الفم

متلازمة سجوجرن هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل جهاز المناعة لديك يتحول إلى حالة من الهلع ويهاجم الخلايا السليمة بدلًا من غزو البكتيريا أو الفيروسات، والخلايا البيضاء ، التي تحمي عادة لكم من الجراثيم، وتهاجم الغدد التي هي المسؤولة عن صنع الرطوبة، وعندما يحدث ذلك، فإنها لا يمكن أن تنتج الدموع و اللعاب، وبالتالي بك عيون والفم، وأجزاء أخرى من الجسم تجف، ومع ذلك ، هناك علاجات تجلب الراحة.



