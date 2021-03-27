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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته حول متلازمة سجوجرن.. دراسة: فيروس كورونا يتغلغل داخل خلايا الفم

السبت 27/مارس/2021 - 08:01 م
متلازمة سجوجرن
متلازمة سجوجرن
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...

متلازمة سجوجرن هي أحد أمراض المناعة الذاتية، وهذا يعني أن جهازك المناعي يهاجم أجزاء من جسمك عن طريق الخطأ، في متلازمة سجوجرن ، يهاجم الغدد التي تصنع الدموع واللعاب، وهذا يؤدي إلى جفاف الفم و جفاف العين .

توصلت دراسة جديدة إلى دليل على أن فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، المسبب لـ COVID-19، يصيب خلايا الفم بما في ذلك الغدد اللعابية، وهو ما قد يفسر بعض أعراض كورونا مثل فقدان التذوق وجفاف الفم.

الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة الربيعي هو تورم في البطانة الخارجية للعينين، إنه بسبب رد فعل تحسسي وطويل الأمد "مزمن" ويزداد خلال فصل الربيع .

متلازمة سجوجرن هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل جهاز المناعة لديك يتحول إلى حالة من الهلع ويهاجم الخلايا السليمة بدلًا من غزو البكتيريا أو الفيروسات، والخلايا البيضاء ، التي تحمي عادة لكم من الجراثيم، وتهاجم الغدد التي هي المسؤولة عن صنع الرطوبة، وعندما يحدث ذلك، فإنها لا يمكن أن تنتج الدموع و اللعاب، وبالتالي بك عيون والفم، وأجزاء أخرى من الجسم تجف، ومع ذلك ، هناك علاجات تجلب الراحة.


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