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مرأة

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

السبت 27/مارس/2021 - 10:31 م
ارعاض الانيميا
ارعاض الانيميا
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حياة عبد العزيز
قدمت وزارة الصحة والسكان، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا، والذي يعرف بفقر الدم  وهو يحدث بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

ووفقا لموقع "webmd"، في اختبار الدم الروتيني تم الإبلاغ عن فقر الدم على أنه انخفاض في الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت، والهيموجلوبين هو البروتين الرئيسي في خلايا الدم الحمراء، وإنه يحمل الأكسجين وينقله إلى جميع أنحاء جسمك، وإذا كنت تعاني من فقر الدم ، فسيكون مستوى الهيموجلوبين لديك منخفضًا أيضًا، إذا كانت منخفضة بدرجة كافية، فقد لا تحصل أنسجتك أو أعضائك على كمية كافية من الأكسجين.

أعراض فقر الدم
يمكن أن تكون علامات فقر الدم خفيفة لدرجة أنك قد لا تلاحظها:

الدوخة أو الدوار أو الشعور وكأنك على وشك الإغماء.
ضربات قلب سريعة أو غير عادية.
صداع الراس.
ألم يشمل عظامك وصدرك وبطنك ومفاصلك.
مشاكل النمو للأطفال والمراهقين.
ضيق في التنفس.
جلد شاحب أو أصفر.
برودة اليدين والقدمين.
التعب أو الضعف.
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