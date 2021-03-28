عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي ضمدت جراح مصابي قطاري سوهاج

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن حادث التصادم الأليم الذي شهدته مصر أمس، والذي وقع في محافظة سوهاج، أفزع قلوب جميع المصريين، مقدما خالص التعازي والمواساة، لأسر الشهداء الذين راحوا بسبب هذا الحادث، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.









وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الحادث يأتي في ظل الجهود المبذولة لدعم وتطوير السكك الحديدية في مصر، لافتا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صرفت مليارات الجنيهات من أجل الإرتقاء بالمنظومة وتجنب هذه الكوارث التي تدمي قلوبنا.









وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالتحرك السريع من قبل الدولة المصرية بعد وقوع الحادث، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين، وتقديم كامل الدعم من أجل تجاوز هذه المحنة الكبيرة وتضميد جراحهم.









وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن حادث سوهاج وقع في الساعة 12 ظهرا بمنطقة طهطا في سوهاج.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفى حول حادث قطاري سوهاج، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بحشد كافة أجهزة الدولة لكافة إمكانياتها لدعم المصابين.





وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف اسوان القاهرة.