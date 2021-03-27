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فن

نقاد لـ صدى البلد فى ذكرى رحيل أحمد زكى: حياته مليئة بالأسرار ..ومحمد رمضان يركب التريند بتقليده.. وهذا ما يميزه

السبت 27/مارس/2021 - 10:35 م
أحمد زكى
أحمد زكى
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شروق حمدى
تحل اليوم ذكرى رحيل إمبراطور السينما المصرية أحمد زكى الـ16 والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل خالدة فى أذهان المشاهدين.

وتحدث عدد من النقاد ونجوم الفن عن النجم أحمد زكى عبر صدى البلد نستعرضهم من خلال التقرير التالى .. 

الفنان سمير صبرى 

قال الفنان سمير صبرى فى تصريح خالص لـ صدى البلد :" ان الفنان أحمد زكى كان يتمتع بـ شخصية عبقرية على المستوى الفنى والإنسانى"

وعن رأيه فى تجسيد قصة حياة أحمد زكى أضاف :" أن حياة أحمد زكى مليئة بالكثير من الأسرار والأحداث التى تصلح لتكون مشروعا فنيا متكاملا بصرف النظر عن من سيقوم بتجسيد شخصية أحمد زكى ".

الناقد رامى عبد الرازق 

ومن ناحية أخرى قال الناقد الفنى رامى عبد الرازق فى تصريح لـ صدى البلد :" انه لا يوجد مشروع حقيقى عن تجسيد قصة حياة الفنان أحمد زكى ومحمد رمضان كان يسعى لركوب التريند والشو الإعلامى".

وأضاف :" محمد رمضان يشبه أحمد زكى شكلا ولكنه ليس الأفضل لتجسيد قصة حياته " 

الناقدة ماجدة موريس 

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس عن تجسيد قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى :" لا أوافق على تجسيد قصة حياة الفنان أحمد زكى ولا ويوجد من يصلح لتجسيد قصة حياته "

وأضافت ماجدة موريس :" محمد رمضان لا يصلح لتجسيد قصة حياة احمد زكى لانه يركز على شخصيته الحقيقية فى أعماله الفنية وليس على الشخصية الفنية التى يقدمها أما أحمد زكى كان لا يلتفت إلا لـ أعماله الفنية فقط وهذا هو الفرق بينهما".

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