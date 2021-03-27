بالأسعار.. أصغر 5 سيارات موديل 2021 في مصر| صور

اكتسبت السيارات صغيرة الحجم شهرة واسعة وسط جمهور السيارات على مستوى العالم، نسبة لسهولة حركتها، ولأبعادها القياسية القريبة، بالإضافة إلى نسبة استهلاك الوقود، والتي تبدو مناسبة إلى حد كبير؛ بسبب سعة المحرك.



وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باصغر 5 سيارت داخل السوق المصري موديل 2021.

1 – سوزوكي سويفت موديل 2021

تحتوي سويفت على محرك سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة 84 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء خماسية السرعات.

بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال فترة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر، عند خوضها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 209.500 جنيه.

الفئة الثانية A/T / FULL OPTION موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 218.500 جنيه.





2 – فيات 500 موديل 2021

تضم فيات 500 محرك بسعة 1400 سي سي، بقوة 101 حصان، و عزم دوران 131 نيوتن/متر، بينما تستهلك كمية من الوقود بلغت نسبتها 5.8 لتر/100 كم.

و تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 10.5 ثانية، حيث تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 نقلات.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة فيات 500 موديل 2021 بقيمة قدرها 334.900 جنيه.

3 – سوزوكي اسبريسو موديل 2021

زودت السيارة بمحرك من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة "مانيوال" من 5 سرعات.

بينما بلغت سرعتها القصوى 150 كم/ساعة، و تتسارع من 0 لـ 100 كم/ في غضون 14.3 ثانية، كما تأتي بعدد 2 من وسائد الهواء، و فرامل مانعة للانغلاق ABS.





ويبلغ السعر الرسمي لـ سوزوكي اسبريسو بقيمة قدرها 146.900 جنيه.





4 – تويوتا ياريس موديل 2021

تنتمي ياريس إلى فئة الهاتشباك أيضًا، فهي مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، و عوم دوران 135 نيوتن/متر، كما تتصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي النقلات.

و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 11 ثانية، و تضم السيارة مصابيح LED، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة بقايس 7 بوصة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :

الفئة الأولى أتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.

5 – رينو سانديرو موديل 2021

تعتبر رينو سانديرو واحدة من اصدارات الهاتشباك في مصر، و لكنها تأتي بنسبة طول 4059 و بعرض 1994، و بارتفاع 1519، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 خلال 11 ثانية، و تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5.2 لتر/100 كم.