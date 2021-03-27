ضبط لحوم فاسدة فى حملة تموينية على الأسواق بطنطا

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق العامة والأنشطة التجارية، تم تشكيل حملة تموينية اليوم ، وأسفرت الحملة عن ضبط بقال تمويني لتصرفه في مواد تموينية بمبلغ ٢٢ ألف جنيه وضبط ١٥ كيلو لحم مفروم ودهن ولحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.









كما تم تحرير محضر ضد مجهول لوجود شيكارة دقيق بلدي استخراج ٨٢٪ والمحظور استخدامها لغير المخابز البلدية المدعمة، بالإضافة إلى عمل ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين بيع بأكثر من الأسعار المعلنة، ٤ محاضر نقص وزن ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



