توحيد بن الشيخ .. من هي الطبيبة التونسية التي يحتفل بها جوجل اليوم؟

يحتفل مؤشر البحث العالمي " جوجل" بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ بالتزامن مع مرور يوم 27 مارس ذكرى إصدار البنك الرئيسي التونسي عملة جديدة قامت الحكومة التونسية بإختيار الطبيبة توحيدة لوضع صورتها على تلك العملة لتكريمها .





تسائل رواد التواصل الإجتماعي عن صورة السيدة التي وضعها جوجل اليوم في محرك البحث، فقد انشغل متابعي السوشيال ميديا بقصة تلك السيدة التي يقددرها جوجل حد وضع صورتها للإحتفال بها .





توحيدة بن الشيخ هي طبيبة تونسية ولدت عام 1909، و حصلت على الشهادة الإبتدائية في عام 1922، و من ثم قررت أن تكمل مسيرتها التعليمية لتصل إلى شهادة البكالوريا في عام 1928، و هي ما يعادل الثانوية العامة و اعتبرت أول امرأه في تونس تحصل على تلك الشهادة .





التحقت توحيدة بكلية الطب في باريس لتكمل دراستها،و تخرجت من الكلية عام 1936، و ناقشت رسالتها في 1937 ، و كانت أول طبيبة في تونس و أول طبيبة أطفال حينها،توفيت توحيدة بن الشيخ في عام 2010 ، عن عمر يناهز 101 عام .





في 27 مارس من عام 2020 قرر البنك الرئيسي التونسي عملة جديدة بقيمة 10 دنانير،و قررت الحكومة وضع صورة توحيدة على تلك العملة كنوع من أنواع التكريم لها .