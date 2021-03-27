اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان : "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" بداية عصر جديد لتطوير الصناعة









أكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن القطاع الصناعي في الدولة يمثل أحد أهم محركات نمو الاقتصاد وتطوره بحيث تولي القيادة الرشيدة إهتمامًا خاصًا بتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.قال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "Operation 300bn" يعد بداية عصر جديد لتطوير وريادة القطاع الصناعي في الدولة وتنويع مقوماته وإستدامته، وإستعدادا لخمسين عاما مقبلة عنوانها الريادة والإنجازات في ظل البنية التحتية المتكاملة والسياسات المحفزة، لتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031.أكد أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة أجندة الدولة بشكل عام وإمارة عجمان على وجه الخصوص، وتسعى ضمن خطتها الإستراتيجية إلى تطوير وإستدامة القطاع الصناعي بإعتباره أحد الاعمدة الرئيسية لإقتصاد الإمارة لاسيما أن أعداد المصانع تقدر بأكثر عن 1000 مصنع، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية للناتج المحلي الاجمالي لإمارة عجمان 32.4 % لعام 2019 .وأضاف السويدي إن غرفة عجمان تعزز دورها لإستدامة ونمو القطاع الصناعي من خلال مجموعات العمل عبر التواصل المباشر مع أعضائها من المصانع لتوحيد الجهود وبحث المشاركة في معارض وفعاليات متخصصة محليًا ودوليًا، كما تتشارك الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي بتنمية ثقافة الابتكار في الصناعة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة.