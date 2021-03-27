تحتوي البطاطس على العديدة من العناصر الغذائية المهمة والتى تساعد فى علاج امراض كثيرةبل والوقاية منها.
نعرض لكم أبرز 10 فوائد صحية للبطاطس وذلك وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday"
- صحة العظام
الحديد، الفسفور، الكالسيوم ، المغنيسيوم والزنك في البطاطس يعملوا على المساعدة في بناء الجسم والحفاظ على بنية العظام وقوتها ويلعب الحديد والزنك دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين .
الفوسفور والكالسيوم مهمان في بنية العظام ، لكنه مهم ضروري لتحقيق التوازن المعدنين للتمعدن السليم للعظام، ويؤدي الإفراط في تناول الفوسفور وقلة الكالسيوم إلى فقدان العظام والإصابة بهشاشة العظام.
- ضغط الدم
يعد تناول كميات منخفضة من الصوديوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على ضغط دم صحي ، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية ويشجع البوتاسيوم على توسع الأوعية الدموية ، أو توسيع الأوعية الدموية.
وفقًا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) ، فإن أقل من 2 بالمائة من البالغين الأمريكيين يفيون بالتوصية اليومية البالغة 4700 ملليجرام.
البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم كلها موجودة في البطاطس. تم العثور على هذه لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.
- صحة القلب
محتوى البطاطس من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ، إلى جانب نقص الكوليسترول ، كلها تدعم صحة القلب وتحتوي البطاطس على كميات كبيرة من الألياف. تساعد الألياف على خفض الكمية الإجمالية للكوليسترول في الدم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .
البحث على أساس NHANES وتناول كميات أكبر من البوتاسيوم وانخفاض تناول الصوديوم لتقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب.
- التهاب
الكولين عنصر غذائي مهم ومتعدد الاستخدامات موجود في البطاطس. فإنه يساعد على حركة العضلات، والمزاج، والتعلم، والذاكرة.
كما أنه يساعد في: الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية ويحيل النبضات العصبية وامتصاص الدهون وتطور الدماغ المبكر
تحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 57 مجم من الكولين ويحتاج الذكور البالغون إلى 550 مجم والإناث 425 مجم في اليوم.
- السرطان
تحتوي البطاطس على حمض الفوليك ويلعب حمض الفوليك دورًا في تخليق وإصلاح الحمض النووي ، وبالتالي فهو يمنع العديد من أنواع الخلايا السرطانية من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي.
يرتبط تناول الألياف من الفواكه والخضروات مثل البطاطس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويعمل فيتامين سي وكيرسيتين أيضًا كمضاد للأكسدة ، حيث يحميان الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
- الهضم والانتظام
يساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.
- إدارة الوزن والشبع
تُعرف الألياف الغذائية عمومًا بأنها عوامل مهمة في إدارة الوزن وفقدان الوزن، أنها بمثابة "عوامل تستكثر" في الجهاز الهضمي. تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية ، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.
- التمثيل الغذائي
البطاطس مصدر كبير لفيتامين ب 6. يلعب هذا دورًا حيويًا في استقلاب الطاقة ، عن طريق تكسير الكربوهيدرات والبروتينات إلى جلوكوز وأحماض أمينية. يتم استخدام هذه المركبات الصغيرة بسهولة أكبر للحصول على الطاقة داخل الجسم.
- الجلد
الكولاجين هو نظام دعم البشرة و يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الأضرار التي تسببها الشمس والتلوث والدخان ويساعد فيتامين ج على تلطيف التجاعيد وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.
- المناعة
وجدت الأبحاث أن فيتامين سي قد تساعد في تقليل شدة البرد ومدته والبطاطس مصدر جيد لفيتامين سي.