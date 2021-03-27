تحتوي البطاطس على العديدة من العناصر الغذائية المهمة والتى تساعد فى علاج امراض كثيرةبل والوقاية منها.





نعرض لكم أبرز 10 فوائد صحية للبطاطس وذلك وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday "





- صحة العظام

الحديد، الفسفور، الكالسيوم ، المغنيسيوم والزنك في البطاطس يعملوا على المساعدة في بناء الجسم والحفاظ على بنية العظام وقوتها و يلعب الحديد والزنك دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين .





الفوسفور والكالسيوم مهمان في بنية العظام ، لكنه مهم ضروري لتحقيق التوازن المعدنين للتمعدن السليم للعظام، ويؤدي الإفراط في تناول الفوسفور وقلة الكالسيوم إلى فقدان العظام والإصابة بهشاشة العظام.





- ضغط الدم

يعد تناول كميات منخفضة من الصوديوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على ضغط دم صحي ، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية ويشجع البوتاسيوم على توسع الأوعية الدموية ، أو توسيع الأوعية الدموية.





وفقًا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) ، فإن أقل من 2 بالمائة من البالغين الأمريكيين يفيون بالتوصية اليومية البالغة 4700 ملليجرام.





البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم كلها موجودة في البطاطس. تم العثور على هذه لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.





- صحة القلب

محتوى البطاطس من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ، إلى جانب نقص الكوليسترول ، كلها تدعم صحة القلب و تحتوي البطاطس على كميات كبيرة من الألياف. تساعد الألياف على خفض الكمية الإجمالية للكوليسترول في الدم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

البحث على أساس NHANES وتناول كميات أكبر من البوتاسيوم وانخفاض تناول الصوديوم لتقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب.





- التهاب

الكولين عنصر غذائي مهم ومتعدد الاستخدامات موجود في البطاطس. فإنه يساعد على حركة العضلات، والمزاج، والتعلم، والذاكرة.





كما أنه يساعد في: الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية و يحيل النبضات العصبية و امتصاص الدهون و تطور الدماغ المبكر

تحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 57 مجم من الكولين ويحتاج الذكور البالغون إلى 550 مجم والإناث 425 مجم في اليوم.





- السرطان

تحتوي البطاطس على حمض الفوليك ويلعب حمض الفوليك دورًا في تخليق وإصلاح الحمض النووي ، وبالتالي فهو يمنع العديد من أنواع الخلايا السرطانية من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي.





يرتبط تناول الألياف من الفواكه والخضروات مثل البطاطس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم و يعمل فيتامين سي وكيرسيتين أيضًا كمضاد للأكسدة ، حيث يحميان الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.





- الهضم والانتظام

يساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.





- إدارة الوزن والشبع

تُعرف الألياف الغذائية عمومًا بأنها عوامل مهمة في إدارة الوزن وفقدان الوزن، أنها بمثابة "عوامل تستكثر" في الجهاز الهضمي. تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية ، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.





- التمثيل الغذائي

البطاطس مصدر كبير لفيتامين ب 6. يلعب هذا دورًا حيويًا في استقلاب الطاقة ، عن طريق تكسير الكربوهيدرات والبروتينات إلى جلوكوز وأحماض أمينية. يتم استخدام هذه المركبات الصغيرة بسهولة أكبر للحصول على الطاقة داخل الجسم.





- الجلد

الكولاجين هو نظام دعم البشرة و يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الأضرار التي تسببها الشمس والتلوث والدخان ويساعد فيتامين ج على تلطيف التجاعيد وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.





- المناعة

وجدت الأبحاث أن فيتامين سي قد تساعد في تقليل شدة البرد ومدته والبطاطس مصدر جيد لفيتامين سي.



