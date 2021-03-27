الدولار يرتفع قرشين في نهاية تعاملات اليوم





وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لاسعار البنك المركزي نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.







أسعار الدولار فى البنوك خلال مستهل تعاملات اليوم اقرأ أيضا:





وصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، التجاري وفا ايجيبت".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الاهلي، مصر، المشرق".





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الامارات دبي الوطني، القاهرة".





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران للتنمية ، التنمية الصناعية، الكويت الوطنيNBK"، التجاري الدوليCIB، بلوم،كريدي اجريكول،المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، البركة الاسلامي،المصري لتنمية الاصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، عودة".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع في بنك الاهلي اليوناني.





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع في بنوك" المصري الخليجي، أبوظبي الاول، الاستثمار العربي، HSBC،قطر الوطني الاهلي QNB".







سجل اعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.