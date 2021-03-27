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اقتصاد

الدولار يرتفع قرشين في نهاية تعاملات اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 07:53 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، على مستوى البنوك بمصر بمعدل قرشين اثنين منذ الاثنين الماضي.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لاسعار البنك المركزي نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


وصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، التجاري وفا ايجيبت".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الاهلي، مصر، المشرق".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الامارات دبي الوطني، القاهرة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران للتنمية ، التنمية الصناعية، الكويت الوطنيNBK"، التجاري الدوليCIB، بلوم،كريدي اجريكول،المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، البركة الاسلامي،المصري لتنمية الاصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، عودة".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع في بنك الاهلي اليوناني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع في بنوك" المصري الخليجي، أبوظبي الاول، الاستثمار العربي، HSBC،قطر الوطني الاهلي QNB".

وصل سعر الدولار مقال الجنيه نحو 15.81 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع في بنوك " ABC، سايب، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، الاسكندرية".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنه لبيع في  مصرف ابوظبي الاسلامي.

سجل اعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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