قناة السويس: المَدّ في ليلة النصف من شعبان قد يساعد على تحريك السفينة الجانحة.. فيديو





وقال ربيع خلال مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتواصل معه أكثر من مره للإطلاع على اخر مستجدات التعويم، وكذا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى.





وتابع: دفة ورفاص السفينة الجانحة بدء التحرك منذ أمس ليلا، وتم تجهيز 3 سيناريوهات للتعامل مع السفينة.





وأضاف ربيع قائلا:" الليلة ليلة النصف من شعبان، والمد فيها جيدا، وقد يساعد فى تحريك السفينة، وليس هناك إطارا زمنيا متوقعا للانتهاء من التعويم".

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، آخر تفاصيل تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس.