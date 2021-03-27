قبل مواجهة جزر القمر .. منتخب مصر يصل لـ 100 مباراة بالتصفيات الأفريقية

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منافسه جزر القمر بعد غد الاثنين،على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التى تستضيفها الكاميرون 2021 .





وكان منتخبا مصر وجزر القمر ضمن وصولهما الي نهائيات البطولة الافريقية الجولة الماضية وستكون المواجهة القادمة لتحديد متصدر المجموعة .

ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني في حين جاء منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما منتخب توجو في المركز الاخير برصيد نقطتين .





ونشر موقع "سبورت ٣٦٠" في نسخته العربيه أن منتخب مصر رفع منتخب رصيده إلى 100 مباراة في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عبر تاريخه حيث خاض منتخب مصر مباراته رقم 100 في تصفيات كأس أمم أفريقيا فقط، حقق الفوز في 51 وتعادل في 29 وخسر 20 مباراة فقط.





وسجل 185 هدفًا، واستقبلت شباكه 82 هدفًا، كما كان الظهور الأول لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا عام 1968، لكنه فشل في التأهل لانسحابه في الدور الثاني أمام أوغندا بسبب نكسة 1967. يعد محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا