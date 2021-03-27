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برلمان

برلمانية: سنطالب بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حال وجود مطلب جماهيرى

السبت 27/مارس/2021 - 07:49 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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معتز الخصوصى
قالت النائبة سحر القاضى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك مطالبات لهم كنواب من أهالى الدائرة بضرورة مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء ، إلا أننا من الناحية القانونية نلتزم بانتهاء مهل التصالح خلال نهاية شهر مارس الجارى.

وأشارت القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا أصبحنا الان بين خيارين اما الاستجابة لمطلب الجماهير بمد مهلة التصالح او التخلى عن الالتزام بالناحية القانونية والمطالبة بمد المهلة.

وأكدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أننا اذا وجدنا ان هناك مطلب من أغلبية اهالى الدوائر بضرورة مد مهلة التصالح فإننا سنقوم بالتواصل مع النواب للمطالبة بإدخال تشريعى لمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء ، مشيرة إلى أن ذلك سيكون لصالح المواطن.

واوضحت انها ترى انه فى حالة مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء فإن ذلك سيزيد من حصيلة المبالغ المستحقة للتصالح، التى ستدخل للمحافظة.

وكانت الحكومة قررت مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجارى وهى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك، وقررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، وكانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر.
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