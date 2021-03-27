سلوى محمد علي تتعرض لموقف غريب في طائرة سفرها لـ الأقصر

وقالت سلوى: "فى طريقى إلى مهرجان الأقصر فى الطيارة واحنا طايرين، إذ فجأة واحدة بتصرخ بالصوت الحيانى بتقول انت جايبنى عشان تموتنى ربنا ينتقم منك وبتدعى على جوزها لحد كدة هى حرة فى جوزها، وراحت مكملة دعا، يا رب الطيارة تقع".

وتهدي إدارة المهرجان الدورة للراحلين، الفنان محمود المليجي، والنجم محمود ياسين، والسينمائي والروائي المغربي نور الدين الصايل، والممثل السوداني الهادي الصديق.





كما يتم تكريم المخرج المالي الكبير شيخ عمر سيسوكو، والذي من بين أفلامه الشهيرة، «جويمبا» (الطاغية)، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي وجائزة الحصان الأسود من مهرجان «فيسباكو»، و«سفر التكوين» الذي فاز أيضًا بجائزة الحصان الأسود من مهرجان «فيسباكو» عام 2000، أخراج «باتو»، الذي فاز بجائزة RFI في «فيسباكو» 2001.





و«سيسوكو» سياسي محترف أيضًا حيث شغل منصبي وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم في مالي.





كما يتم تكريم الممثل المغربي القدير عز العرب الكغاط، وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني مغربي، حظى على عدة تكريمات منها في مهرجان الدار البيضاء الدولي، ومهرجان تيسة للفيلم القصير الأسيوي المغاربي في المنتدى الوطني لسينما الهواة.





وعز العرب الكغاط هو شقيق المسرحي الكبير الراحل الدكتور محمد الكغاط، ويعتبر واحدا من الممثلين المغاربة الكبار الذين أبانوا في أعمالهم المختلفة عن تمكن ملحوظ من تقنيات التشخيص المسرحي والسينمائي والتلفزيوني.





كما سيتم تكريم الممثل المصري القدير محيي إسماعيل، والذي عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي.





ويتم أيضا تكريم الفنانة التونسية الكبيرة هند صبري والمخرج المصري المخضرم علي عبدالخالق والفنان المصري القدير سمير صبري والذي سبق الإعلان عنه.